Milan avanti 1-0 a fine 1T, ma al Monza annullato un gol regolare

Termina sul risultato di 0-1 il primo tempo della gara dell'U-Power Stadium tra Monza e Milan, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Prima frazione di gioco che vede i rossoneri avanti, ma alla squadra di Nesta viene precedentemente annullato ancora una volta un gol regolare: l'arbitro revoca la rete di Dany Mota per una leggerissima trattenuta di Bondo su Theo Hernandez, con un'intensità visibilmente bassissima.

In seguito sono sempre i brianzoli a fare la partita, prima con Maldini che sbaglia una rete da pochi passi e poi con una gran parata di Maignan su Pedro Pereira. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Milan parte in contropiede a campo aperto: Pulisic crossa per Morata, sul colpo di testa dello spagnolo si immola Izzo ma sulla ribattuta a porta vuota non può sbagliare Reijnders (43').