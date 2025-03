Milan, Bondo sfida il Napoli: “Siamo forti, andremo lì per vincere!”

Warren Bondo, dopo un periodo di riabilitazione fisica dovuta a un infortunio patito con il Monza, ha trovato i primi minuti con la maglia del Milan nelle ultime due giornate, in casa del Lecce e a San Siro contro il Como. Due prestazioni incoraggianti del nuovo volto del Diavolo che è stato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset.

Le parole di Warren Bondo in vista dell'impegno con il Napoli al rientro dalla sosta: "Il Napoli è una bella squadra ma anche noi siamo forti. Andremo a Napoli per fare una bella partita".

