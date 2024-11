Milan brutto col Monza, Fofana a Sky: “Col Napoli bel Milan ma non abbiamo vinto”

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria dei rossoneri per 1-0 sul Monza. Di seguito le sue dichiarazioni.

È stato un buon Milan?

“Non è stato un buon Milan, ma col Napoli è stato un bel Milan ma non abbiamo vinto. Alla fine la cosa più importante è vincere, siamo felici per questo”.

Un sogno giocare contro il Real Madrid?

“Non è un sogno. Il sogno è stato diventare professionista, ora è un lavoro. Il Real ha vinto un sacco di Champions, ma non importa. Noi dobbiamo mettere tutto in campo”.