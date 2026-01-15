Milan, clamoroso recupero in attacco: Allegri ritrova subito un attaccante

vedi letture

Alla fine, Niclas Fullkrug sarà a disposizione del Milan di Massimiliano Allegri già da questa sera. Il centravanti tedesco, che nella gara con la Fiorentina ha rimediato una infrazione a una falange del piede, sarà infatti tra i convocati per la partita con il Como. Un recupero davvero lampo, considerato che i primissimi report - nulla di ufficiale, sia chiaro - da Milanello facevano riferimento a uno stop discretamente lungo.

Si era parlato di rientro tra la gara con la Roma e quella con il Bologna, ma Fullkrug stringe i denti e vuole esserci a tutti i costi. Da capire se solo per seguire i compagni dalla panchina o anche per subentrare in corso d’opera. Tra i convocati rossoneri rientra anche il portiere Terracciano.