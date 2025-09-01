Ufficiale

Milan, colpo a centrocampo: Allegri ritrova Rabiot dal Marsiglia

Oggi alle 18:57Serie A
di Pierpaolo Matrone

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del Milan. Depositato il contratto del trasferimento a titolo definitivo dal Marsiglia per l'ex Juventus nell'apposita sezione di Lega Serie A.

Di seguito i dettagli economico-finanziari del passaggio a titolo definitivo di Rabiot dal Marsiglia al Milan. L'ex Juventus ha posto la sua firma su un contratto triennale con i rossoneri, in scadenza il 30 giugno del 2028, con opzione per andare avanti un altro anno, fino al 2029. Nel complesso, per il cartellino, sarà un trasferimento da circa 10 milioni di euro.