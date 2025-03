Milan, contatto con Sarri? Moncada avvistato a cena con l'intermediario

vedi letture

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, è stato avvistato ieri sera a cena in un ristorante di Milano insieme a Fali Ramadani, noto agente sportivo. A riportarlo è MilanNews.it, secondo cui i temi di discussione potrebbero essere stati tanti. Tra i suoi assistiti c'è anche Luka Jovic, attaccante rossonero che in questa stagione ha trovato poco spazio e sembra destinato a lasciare il club a fine stagione.

L’incontro, però, potrebbe aver toccato diversi temi. Ramadani, infatti, non è solo l’agente di Jovic, ma anche un intermediario di primo piano nel panorama calcistico europeo. Possibile, dunque, che sul tavolo ci siano stati anche altri discorsi, come il futuro direttore sportivo del Milan o persino il prossimo allenatore. In passato, infatti, Ramadani ha seguito profili di spicco come Maurizio Sarri, un nome che potrebbe tornare d’attualità in caso di rivoluzione tecnica sulla panchina rossonera.

Il Milan si avvicina a un’estate di cambiamenti e le strategie di mercato sono già in movimento. L’incontro tra Moncada e Ramadani potrebbe essere un primo segnale in vista delle prossime mosse del club.