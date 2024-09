Milan, delusione in biglietteria: niente sold-out per il Liverpool in Champions

Dopo il largo successo contro il Venezia in campionato che è valsa la prima vittoria al nuovo Milan di Paulo Fonseca, per i rossoneri è già vigilia di Champions League. Domani serà infatti ci sarà il debutto nella massima competizione europea, con San Siro che per l'occasione ospiterà una big come il Liverpool.

Prevendita a rilento

Per il momento, per l'esordio Champions, non si prevede il tutto esaurito nonostante il blasone dell'avversaria. Ad oggi infatti cono 55mila i biglietti venduti, anche se i tifosi avranno la possibilità di acquistare i tagliandi anche fra oggi e domani. Col Venezia, per parametrare il numero, i tifosi rossoneri presenti sugli spalti erano 71 mila.