Milan, è fatta: il sostituto di Morata arriva dall'Olanda, Gimenez alle visite

Santiago Gimenez al Milan, affare fatto. Il centravanti messicano, in arrivo dal Feyenoord, è atteso a Milano attorno alle 18. Le visite mediche propedeutiche alla firma sono in programma nella giornata di domani, mentre in serata - a partire dalle 18 - il nuovo acquisto del Diavolo seguirà i compagni nel derby dagli spalti di San Siro.

Le cifre. L'affare si chiuderà sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: agli olandesi andranno circa 35 milioni di euro bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita.

Morata va a Istanbul. Oggi pomeriggio è previsto anche l'atterraggio del centravanti spagnolo, che lascia il Milan dopo appena sei mesi, a Istanbul. Milan e Galatasaray hanno concordato un prestito oneroso - che si può estendere per un altro anno - con obbligo di riscatto (da effettuarsi di conseguenza nel 2025 o nel 2026) per 10 milioni di euro più 3 di bonus.