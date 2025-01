Milan, ecco Walker: l'inglese è sbarcato in Italia. I dettagli dell'affare col Man City

Kyle Walker è pronto a diventare un giocatore del Milan. L'inglese, come testimoniato dalle immagini di TMW, è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Linate, dove ad accoglierlo c'erano alcuni dirigenti rossoneri. Il difensore adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con il Diavolo.

I dettagli dell'operazione con il Manchester City.

Nelle scorse ore sono stati risolti gli ultimi intoppi che rimanevano per la definizione dell'affare e sono noti anche i dettagli economici per il trasferimento dell'esperto difensore, che sarà un nuovo giocatore del Milan in prestito gratuito dal Manchester City, con il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.