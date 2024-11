Ufficiale Milan-Empoli, le formazioni: Musah in posizione inedita, D'Aversa col doppio centravanti

vedi letture

Tutto pronto a San Siro per la sfida fra Milan ed Empoli della 14^ giornata di Serie A.

Tutto pronto a San Siro per la sfida fra Milan ed Empoli della 14^ giornata di Serie A. Per i rossoneri Paulo Fonseca conferma le indicazioni della vigilia, scegliendo Gabbia e Thiaw come coppia di centrali davanti a Maignan. A centrocampo intoccabili Reijnders e Fofana, mentre davanti con Morata, Leao e Pulisic ci sarà Musah ad agire sulla destra. Assente per un attacco influenzale Noah Okafor.

In casa Empoli Roberto D'Aversa sceglie ancora il modulo col doppio attaccante, con Pellegri che farà coppia con Colombo con Anjorin alle loro spalle ed un centrocampo più muscolare con Maleh e Henderson a fare diga.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Milan ed Empoli, gara in programma a San Siro alle ore 18.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella; Anjorin; Colombo, Pellegri