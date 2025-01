Milan forte su Ricci, il Torino si cautela: nel mirino un obiettivo del Napoli

L'attaccante da inserire in rosa per completare il reparto, ma non solo. Il Torino lavora in queste ore di mercato anche a centrocampo. Per il presente, certo, ma anche per il futuro. Il club granata infatti non molla la presa su Cesare Casadei, classe 2003 del Chelsea che nelle idee del Torino rappresenta appunto un valido investimento non soltanto per questa seconda parte di stagione.

Il Milan ha infatti come primo grande obiettivo per giugno Samuele Ricci, fresco di rinnovo col Torino fino al 2028, per il quale le trattative sono avanzate. In questo senso, l'idea del Torino sarebbe quella di assicurarsi Casadei fin da subito, in modo da eventualmente averlo già a disposizione nel prossimo campionato qualora dovesse prendere l'eredità di Ricci. Su Casadei, talento scuola Inter, sono vigili anche altri club di Serie A fra cui il Napoli