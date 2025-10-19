Milan in emergenza contro la Fiorentina: si ferma un altro big

Le brutte sensazioni della vigilia si sono concretizzate: il Milan perde anche Ruben Loftus-Cheek per la gara contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri l'inglese aveva accusato un problema muscolare e questa mattina, nella rifinitura, le risposte date non sono state convincenti.

Come raccolto dalla redazione di TMW il giocatore non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto, al fianco di Leao, agirà Alexis Saelemaekers, con la casella di destra che verrà occupata dallo svizzero Athekame.