Milan, Joao Felix è già con la valigia: il suo ingaggio è troppo oneroso

Giocatore sublime quando in giornata, altrettanto leggero - a tratti anche irritante - quando la squadra non gira.

Joao Felix può essere uno dei bluff più grandi dell'ultimo decennio calcistico? Probabilmente è il segnale che certe cifre, su giocatori così giovani, rischiano solo di schiacciare il talento. Perché il portoghese è tecnicamente dotato, ha classe, come tanti dei suoi connazionali. Però nella sua esperienza in Italia sembra ricordare (molto da vicino) Ricardo Quaresma. Giocatore sublime quando in giornata, altrettanto leggero - a tratti anche irritante - quando la squadra non gira. In un Milan che sta schiacciando tutti i suoi giocatori migliori, Joao Felix non fa eccezione.

Così Joao Felix viaggia veloce verso il ritorno al Chelsea. Perché ha uno stipendio altissimo, circa 8 milioni di euro, decisamente oltre quello di Rafael Leao, il più pagato. Che poi anche l'altro portoghese possa salutare questo è pacifico, ma in generale sembra andare verso un nuovo anno zero per i rossoneri in cui Joao Felix non è contemplato.