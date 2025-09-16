Milan, Maignan e Pavlovic recuperano per il Napoli? Le ultime sulle loro condizioni

C’era un po’ di apprensione in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, entrambi costretti a lasciare il campo per infortunio nella gara di domenica sera contro il Bologna.

Tuttavia, gli esami effettuati nelle ultime ore hanno escluso lesioni. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, per Pavlovic non è da escludere un recupero in tempi rapidi in vista della trasferta di sabato contro l’Udinese, mentre per Maignan l’obiettivo è averlo a disposizione per la successiva sfida contro il Napoli.