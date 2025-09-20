Milan padrone del campo, Udinese mai pericolosa: 0-1 al 45’

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo del Bluenergy Stadium tra Udinese e Milan. I rossoneri partono forte e già al 3’ sfiorano il gol con Pulisic, il cui destro potente viene respinto da Sava dopo una bella combinazione sulla destra.

Il Milan controlla il gioco e al 19’ ha una grande chance con Gimenez, che spreca tutto a tu per tu con il portiere bianconero. Il vantaggio arriva al 40’: errore difensivo di Ehizibue, Estupinan crossa, Sava respinge corto e Pulisic è il più lesto a ribadire in rete. Udinese finora impalpabile: nessuna vera occasione creata e Terracciano praticamente inoperoso. Toccherà a Runjaic cambiare qualcosa nella ripresa per provare a rientrare in partita.