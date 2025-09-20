Clamoroso Mudryk: pagato 100mln dal Chelsea, ora vuole passare all’atletica e punta le Olimpiadi

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, Mykhailo Mudryk, attaccante ucraino del Chelsea, starebbe pensando di lasciare il calcio per intraprendere una carriera nell’atletica, con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Pagato circa 100 milioni di euro nel 2023 dopo l’exploit con lo Shakhtar Donetsk, Mudryk non ha mantenuto le aspettative a Londra: in 73 presenze ha raccolto 10 gol e 11 assist, finendo ai margini del progetto. Attualmente è fermo per una squalifica per doping, e nel frattempo si starebbe allenando con ex olimpionici per tentare la svolta. Velocità e doti fisiche non gli mancano: al debutto in Premier League aveva toccato i 36,67 km/h. Ora, però, dovrà rispettare gli standard della World Athletics e superare le selezioni ucraine del 2027.