Ufficiale Milan-Parma, le formazioni: tornano Pulisic e Morata, Pecchia lancia subito Djuric

Da un lato il Milan, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Girona ma anche dalla cocente sconfitta in campionato contro la Juventus. Dall'altro il Parma, in piena lotta-salvezza dopo il pareggio contro il Venezia della scorsa settimana. Il lunch-match della ventiduesima giornata di Serie A mette di fronte Sergio Conceiçao e Fabio Pecchia.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Milan tornano Pulisic e Morata dall'inizio, con Reijnders e Leao a completare trequarti e attacco. A centrocampo non riposa Fofana, con lui c'è Musah. In difesa Calabria al posto dell'infortunato Emerson Royal, fuori ancora Tomori e dentro la coppia Pavlovic-Gabbia. Nel Parma invece da segnare il debutto di Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disposizione: Sportiello, Bennacer, Jovic, Okafor, Zeroli, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham.

Allenatore: Sérgio Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Djuric. A disposizione: Corvi, Moretta, Estevez, Almqvist, Keita, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco.

Allenatore: Fabio Pecchia