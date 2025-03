Milan, Pulisic avvisa il Napoli: "Vogliamo vincere e avere una chance Champions"

L'esterno offensivo del Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Como vinto 2-1 e valido per la 29^ giornata di Serie A.

Ci spieghi perché questa squadra deve sempre reagire?

"Non posso darvi un motivo, vogliamo partire più forte in partita e non so perché in questa stagione nel primo tempo siamo sempre in difficoltà. L'importante è fare meglio nel secondo".

Champions lontana: la motivazione dove la dovete andare a trovare?

"La motivazione c'è, dobbiamo prenderla partita dopo partita. La prossima è col Napoli, vogliamo vincere e prendere un'opportunità".

Cosa è cambiato da quando sei arrivato a Milano?

"Non lo so, mi hanno dato la fiducia. Mi fa piacere giocare qui, voglio fare sempre più gol e più assist".

Ci parli del feeling con Reijnders?

"Lui è un grande giocatore. Giochiamo molto bene insieme".

Perché in stagione non avete mostrato con continuità di essere forti?

"C'è tantissimo talento in questa squadra, non mancano le motivazioni. Dobbiamo continuare in questa striscia e fare grandi cose in questo finale di stagione".