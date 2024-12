Ufficiale Milan-Sassuolo, le formazioni: Leao dal 1', Berardi parte dalla panchina

vedi letture

Alle ore 21 il Milan scende in campo per la sfida di San Siro contro il Sassuolo, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mister Fonseca guarda alla gestione delle energie nelle sue scelte di formazione e opera un deciso turnover: largo al rientrante Sportiello tra i pali, davanti a lui trovano posto sulle corsie Calabria e Terracciano. Non è ancora il momento del riposo per Reijnders e Fofana in mediana, davanti nuove chance per i vari Chukwueze, Loftus-Cheek e Abraham. Completa il reparto d'attacco rossonero la prima punta Abraham. In casa neroverde, Grosso affida il centro dell'attacco a Mulattieri, tenendo almeno inizialmente in panchina uno spauracchio rossonero del passato come Berardi. Di seguito le formazioni ufficiali di Milan - Sassuolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

A disposizione: Raveyre, Torriani, Morata, Pulisic, Okafor, Jimenez, Emerson Royal, Thiaw, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah.

Allenatore: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Satalino; Paz, Odenthal, Muhamerovic, Pieragnolo; Iannoni, Obiang; Volpato, Caligara, Antiste; Mulattieri.

A disposizione: Russo, Moldovan, Missori, Ghion, Berardi, Boloca, Toljan, Moro, D'Andrea, Thorstvedt, Miranda, Lauriente, Kumi, Pierini, Russo.

Allenatore: Grosso.