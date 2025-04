Milan, sogno Manna e Scaroni ammette: "Siamo vicini alla scelta del ds"

vedi letture

Il Milan sogna la coppia Manna-Conte per la prossima stagione. Ne parla questa mattina anche La Gazzetta dello Sport. Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, è intervenuto dal palco de Il Foglio a San Siro e ha trattato diversi argomenti, tra cui quello relativo al nome del prossimo ds: “I tifosi sono al centro, averli al nostro fianco in una stagione così complicata significa che sono resilienti. Anche se ricordo che abbiamo vinto la Supercoppa, non la definirei proprio una stagione totalmente negativa”.

Del rapporto fra Ibrahimovic e Furlani si è parlato tanto. Ibra resta un valore aggiunto? “Sicuramente sì, per il Milan e per RedBird. Lui è un consulente di RedBird prestato al Milan, è stato un grandissimo campione ed è ancora un grande campione nella sua attività. Io vedo un clima assolutamente positivo, leggo anche io ogni tanto di visioni diverse, ma in realtà mi sembra che i rapporti siano ottimi”.

Tante voci sul potenziale nuovo ds. Fa chiarezza? “Noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare la squadra e chi sta intorno alla squadra. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per capire quali possono essere le persone più preparate. La decisione sarà presa nelle prossime settimane”.