Milan, Thiaw ad un passo dal Newcastle per maxi-cifra: al suo posto caccia a due italiani

Milan, Thiaw ad un passo dal Newcastle per maxi-cifra: al suo posto caccia a due italianiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:45Serie A
di Francesco Carbone

Si avvicina a grandi falcate l'addio di Malick Thiaw al Milan. La fumata bianca per la cessione del difensore tedesco al Newcastle per una vicina ai 40 milioni di euro, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si fa sempre più probabile.

Un'operazione, questa, che apre contestualmente anche il mercato in entrata per la difesa del Diavolo, con due giovani italiani nel mirino di Igli Tare: Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.