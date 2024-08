Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Fonseca sorprende, due big in panchina

Calcio d’inizio della stagione anche per il Milan, che alle 20:45 inizierà il suo campionato ospitando il Torino a San Siro in un match che segnerà anche l’esordio ufficiale in panchina per il tecnico Paulo Fonseca. La grande novità tra le fila rossonere è la panchina di Theo Hernandez con con Alexis Saelemaekers che prende il posto del francese. Loftus-Cheek agirà arretrato in mediana al fianco di Bennacer, mentre in attacco l’ultimo colpo Morata parte dalla panchina: al suo posto c’è Jovic supportato da Chukwueze, Pulisic e Leao.

Paolo Vanoli risponde con Milinkovic-Savic tra i pali, difeso da Voivoda, Coco e Masina. Sulle fasce agiranno Bellanova e Lazaro mentre Linetty, Ricci e Ilic completeranno la linea mediana. A guidare l’attacco granata saranno invece Zapata e Sanabria. Ecco le scelte dei due tecnici:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. A disp. Raveyre, Torriani, Morata, Reijnders, Okafor, Theo Hernandez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Musah. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.