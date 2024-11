Mistero Dybala: oggi nuovo tentativo, ma Ranieri ha già deciso per Napoli

vedi letture

Ranieri ci va cauto, molto cauto, su Paulo Dybala. Non vuole forzarlo e non vuole mettergli inutili pressioni, scrive il Corriere dello Sport in merito alle condizioni dell'argentino e le dichiarazioni espresse ieri in conferenza. Del resto la situazione dell’attaccante argentino viene definita un vero e proprio caso e manca ogni possibile risposta:

"Non gioca una partita da titolare dal 31 ottobre, poi venti minuti contro il Verona, la panchina con l’Union in Europa League e la tribuna col Bologna per un nuovo stop legato a fastidi muscolari. Problemi che non vengono evidenziati dagli esami ma che invece la Joya continua a percepire e che lo hanno costretto a trascorrere le settimane di sosta tra la sala terapie e la palestra". Ieri l'argentino è sceso in campo per una ventina di minuti, il tempo del riscaldamento, prima di lasciare nuovamente il campo. Oggi un nuovo tentativo, ma Ranieri non vuole rischiarlo: panchina più che probabile col Napoli.