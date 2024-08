Monza, Galliani sul futuro di Szczesny: "So cosa farà, ma non sono autorizzato a dirlo"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e storico ex ad del Milan di Silvio Berlusconi, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal match contro i rossoneri, valido per il Trofeo Silvio Berlusconi: "È una partita dedicata alla persona che ha portato il Diavolo in vetta al mondo e i brianzoli per la prima volta in 110 anni di storia in Serie A. Provo un assoluto affetto nei suoi confronti, ma lo provano tante persone, tutti coloro che lo hanno conosciuto. È una serata particolare".

Cosa le avrebbe Berlusconi se sapesse che Szczesny sta per rescindere con la Juventus?

"No, no… So che cosa farà Szczesny, ma non sono autorizzato a dirlo. Non illudiamo, non diciamo impossibile al mondo, ma è un giocatore della Juventus. Risolveranno, non risolveranno, ma noi non c'entriamo".

Oggi Nesta torna a San Siro dopo molto tempo e lo fa da allenatore del Monza.

"Sì, assolutamente sì. Se pensiamo che c'è Nesta, c'è il figlio di Paolo Maldini (Daniel, ndr), ci sono tanti ricordi che si sovrappongono, che si accavallano... Questa è certamente una partita dalle emozioni più forti, è così".