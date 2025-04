Morte Papa Francesco, tre giorni di lutto? Il nodo Coppa Italia: impossibile rinviarla

Nel corso delle prossime ore verranno prese tutte le decisioni che riguardano lo stop del calcio, dopo la scomparsa di Papa Francesco. La prima in realtà è già stata presa, con il rinvio delle ultime quattro gare della trentatreesima giornata che si sarebbero dovute disputare oggi si disputeranno mercoledì alle 18:30. Ma c'è un'altra questione a tenere banco. Nel 2005, come vi abbiamo riportato poco fa, il calcio si fermò per tre giorni, ma farlo anche questa volta porrebbe un problema in più al calendario, visto che per mercoledì è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan.

Impossibile spostarla di un giorno.

La logica, senza pensare al calendario, potrebbe suggerire di mettere la stracittadina milanese il giorno successivo, insieme all'altra semifinale tra Bologna ed Empoli, ma sarebbe impossibile posticipare il derby di 24 ore. Questo perché i nerazzurri hanno poi in programma la gara di campionato contro la Roma sabato prossimo alle ore 18, partita che conseguentemente non potrebbe slittare ulteriormente visto l'impegno della formazione di Simone Inzaghi mercoledì 30 aprile a Barcellona in Champions League.

Coppa Italia verso la conferma.

Per questo motivo, vista poi la finale della competizione nazionale fissata per il 14 maggio, sembra essere molto probabile che alla fine il calendario venga confermato. In attesa dell'ufficialità il quadro è questo, con i pezzi del puzzle che piano piano verranno messi al loro posto.