Musah resta al Milan? Il Nottingham vira su Douglas Luiz, Allegri vuole tenerlo

Il futuro di Yunus Musah sembra aver preso una direzione diversa rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane. Accostato prima al Napoli e poi al Nottingham Forest, l’americano del Milan era finito nel mirino del club inglese, pronto a mettere sul tavolo circa 30 milioni di euro. Tuttavia, secondo Sky Sport, la trattativa si è raffreddata: da un lato il Nottingham ha spostato le proprie attenzioni su Douglas Luiz della Juventus, dall’altro i rossoneri hanno espresso la volontà di trattenere il centrocampista.

Massimiliano Allegri, infatti, è rimasto favorevolmente colpito dalle prestazioni di Musah in questo precampionato e ha chiesto di non privarsene. Arrivato dal Valencia nell’estate 2023 e legato al Milan fino al 2028, il centrocampista classe 2002 ha già collezionato 80 presenze in rossonero, con 5 assist complessivi. Un rendimento che spinge la società a puntare su di lui anche per il futuro. Resta da capire se il Napoli, che aveva sondato il terreno, tornerà alla carica, ma la posizione del Milan appare al momento un ostacolo difficile da superare.