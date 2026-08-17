Fu vicino al Napoli, Gila sul Milan: "Mi volevano altri ma ho fatto la scelta migliore"

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Mario Gila rivendica con orgoglio la sua scelta di andare al Milan nonostante lo cercassero altre squadre, tra cui il Napoli

Era stato vicino al Napoli, adesso il difensore rossonero Mario Gila rivendica con orgoglio la sua scelta: "Arrivare al Milan significa realizzare un sogno", le sue parole a Sky Sport. "Sono molto contento di essere qua. Abbiamo una bella squadra. Non so cosa voglia fare la società fino alla fine del mercato, però secondo me abbiamo già una squadra molto competitiva e lo abbiamo dimostrato contro il Manchester United", prosegue l'ex Lazio.

"Mi sento molto bene qui, sia con l'allenatore che con i compagni. Un fattore molto importante in questa decisione è stato Tare. Lo ringrazio tantissimo perché à stata una delle persone che mi hanno aiutato di più nella mia carriera e sicuramente ha messo il mio nome nella testa del Milan fin da subito, già a marzo. È vero che poi mancavano ancora tanti mesi alla fine della stagione. Però poi sono piaciuto anche ad Amorim, ho ricevuto la sua chiamata e sono stato subito convinto di venire qua, perché sentire che l'allenatore e la società ti vogliono è molto importante. Anche se mi volevano altre squadre, ho pensato che il Milan fosse la scelta migliore", chiosa così Mario Gila.