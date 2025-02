Nervosismo Milan: Conceicao lascia la conferenza dopo una sola domanda

Il Feyenoord ha battuto 1-0 il Milan nell'andata dei playoff di Champions League. Una brutta serata anche per Sergio Conceicao che, fra l'altro, non ha apprezzato le tempistiche delle interviste post gara e dopo una sola domanda in conferenza stampa se ne è andato stizzito: "Sapevamo di come era l'ambiente, della loro aggressività, lo sapevamo. Sicuramente le partite diventano più facili se vinci i duelli. Siamo entrati in partita con una occasione per Reijnders, poi abbiamo preso gol... vabbè, cose che succedono.

Non è stata una partita fortunata. Si doveva fare di più. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla almeno. Adesso basta, però: ho aspettato 15 minuti per parlare e ora vado via", ha dichiarato Conceicao come riferito da Tmw.