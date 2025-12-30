"Non arbitriamo più il Napoli": Guida e Maresca designati per Inter-Bologna, è di nuovo polemica

Sta facendo discutere la designazione arbitrale di Inter-Bologna, in programma domenica 4 gennaio a San Siro. A dirigere la sfida sarà Marco Guida, con Fabio Maresca nel ruolo di AVAR, una scelta che ha acceso il dibattito vista la provenienza dei due ufficiali di gara. Guida appartiene alla sezione di Torre Annunziata, mentre Maresca è della sezione di Napoli, dettaglio che ha sollevato perplessità in un momento cruciale della corsa Scudetto.

Inter e Napoli sono infatti tra le principali candidate al titolo e ogni decisione arbitrale viene analizzata con particolare attenzione. Guida ha già arbitrato i nerazzurri in stagione, nel successo per 2-0 contro il Pisa del 30 novembre, ma alcuni tifosi interisti hanno riportato alla memoria una sua intervista a Radio CRC. In quell’occasione, le sue riflessioni sui limiti territoriali avevano fatto discutere, alimentando ulteriormente le polemiche attorno alla designazione per il match del Meazza.

Queste erano state le parole di Guida: "Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone perbene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire 2 giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento".