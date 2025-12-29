Serie A, la classifica dopo la 17ª: tutto invariato in vetta, il Napoli resta a -2 dall'Inter
Con Roma-Genoa 3-1 si chiude la 17ª giornata di Serie A. Resta tutto invariato nelle zone alte della classifica dove hanno vinto tutte le prime sei squadre: dunque, Inter ancora in vettta ora a 36 punti, poco più dietro Milan a quota 35 e Napoli a 34, inseguono Roma e Juventus leggermente più in basso e con una gara giocata in più. Resta del tutto aperta anche la lotta Europa tra Como, Bologna e Lazio, mentre fatica a decollare la stagione dell'Atalanta.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 17ª giornata:
1 – Inter 36 punti, 16 partite giocate
2 – Milan 35 punti, 16 partite giocate
3 – Napoli 34 punti, 16 partite giocate
4 – Roma 33 punti, 17 partite giocate
5 – Juventus 32 punti, 17 partite giocate
6 – Como 27 punti, 16 partite giocate
7 – Bologna 26 punti, 16 partite giocate
8 – Lazio 24 punti, 17 partite giocate
9 – Sassuolo 22 punti, 17 partite giocate
10 – Atalanta 22 punti, 17 partite giocate
11 – Udinese 22 punti, 17 partite giocate
12 – Cremonese 21 punti, 17 partite giocate
13 – Torino 20 punti, 17 partite giocate
14 – Cagliari 18 punti, 17 partite giocate
15 – Parma 17 punti, 16 partite giocate
16 – Lecce 16 punti, 16 partite giocate
17 – Genoa 14 punti, 17 partite giocate
18 – Verona 12 punti, 16 partite giocate
19 – Pisa 11 punti, 17 partite giocate
20 – Fiorentina 9 punti, 17 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
