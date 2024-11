Occhio Atalanta, la Premier mette nel mirino Ederson: tre big su di lui

Le prestazioni di Ederson con la maglia dell'Atalanta stanno convincendo, settimana dopo settimana, sempre più dirigenti dei top club europei a inserirlo nella propria lista dei desideri. Fra questi, com'è noto oramai da tempo, c'è il Manchester City, ma non è il solo.

Stando, infatti, a quanto riportato da TeamTalk i 'cugini' dello United avrebbero effettuato un sondaggio con l'entourage dell'ex Salernitana per sondare la sua disponibilità per un trasferimento durante il mercato di gennaio. Con il Liverpool come spettatore interessato.

L'ipotesi di un addio del brasiliano a gennaio, però, appare poco probabile, sia per i 60 milioni di euro richiesti dal club orobico per il suo cartellino, sia per la volontà della dirigenza nerazzurra di non perdere elementi fondamentali della rosa di Gian Piero Gasperini a metà stagione con ancora intatte le chance di fare strada in Champions League e di lottare per lo scudetto in Serie A.