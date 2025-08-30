Ufficiale

Parma-Atalanta, le formazioni: Zalewski dal 1', Juric conferma l’attacco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Parma e Atalanta per la sfida, valida per la seconda giornata di Serie A, in programma alle ore 18.30 al Tardini. Questi i due schieramenti in campo:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Jensen, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Dijmsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.