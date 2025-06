Clamoroso Lazio: Sarri potrebbe già salutare, oggi incontro decisivo

L'avventura di Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe terminare prima ancora di cominciare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il tecnico incontrerà nella giornata di oggi il direttore sportivo Angelo Fabiani e quella sarà l'occasione per mettere sul piatto sia le perplessità che impediscono all'allenatore di affrontare questo inizio di avventura alla Lazio con la completa serenità, che per capire in quale modo potrà essere allestita una squadra all'altezza per provare a migliorare il deludente settimo posto della passata stagione, che non ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi alle coppe europee.

La Lazio dovrà incassare dalle cessioni nelle prossime settimane per sperare poi di poter sbloccare il mercato in entrata ma questo non sarà semplice, visti i tre parametri nei quali dovrà rientrare il club. Sarri era stato avvisato di alcuni di questi problemi, ma non su tutti e questo potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua scelta di continuare o abbandonare la società. Il tecnico ha firmato il suo contratto ma non il tesseramento, visto che sarà possibile farlo solo dal 1 luglio, giorno dell'inizio ufficiale della prossima stagione e se dall'incontro con Fabiani non dovesse ricevere le giuste garanzie il rapporto potrebbe interrompersi davvero. Lo riporta Tmw.