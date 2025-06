Sarri si sente tradito e ingannato da Lotito: sarà subito addio?

Mercato bloccato per la Lazio e Maurizio Sarri si sente tradito. Lo si legge su Il Messaggero oggi in edicola. La posizione del tecnico risulta già in bilico non tanto per le difficoltà a operare in sede di campagna acquisti ma per il rapporto umano incrinato tra le parti. "Una fiducia già incrinata in un rapporto appena ricomposto. Così si rischia di non andare molto lontano. Sarri è inquieto, irritato ma soprattutto deluso.

Riflette, aspetta, rinvia un nuovo confronto con Fabiani dal vivo perché vuole capire se la Lazio riuscirà a superare l’uragano del mercato bloccato. È tornato per amore ma ora teme di essere stato ingannato. Lo sta vivendo come un tradimento, a poche settimane dalle seconde nozze con la Lazio. Lotito lo ha chiamato per tranquillizzarlo, continua a dirgli che proverà a sbloccare gli acquisti entro agosto (compito arduo) o per gennaio, ma non è più nemmeno questo il nodo. Sarri è amareggiato perché gli è stata nascosta di nuovo la verità fino in fondo".