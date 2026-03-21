Parma-Cremonese, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Giampaolo
Al Tardini va in scena una sfida cruciale per la salvezza tra Parma e Cremonese, con Marco Giampaolo all'esordio sulla panchina dei grigiorossi. Pochi cambi nella formazione dei padroni di casa, con Carlos Cuesta che conferma ancora una volta il tandem d’attacco formato da Strefezza e Pellegrino. Dall’altra parte, il neo allenatore della Cremonese dovrebbe schierare la squadra con un 4-3-1-2, posizionando Vandeputte alle spalle della coppia d’attacco Bonazzoli-Sanabria. Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
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