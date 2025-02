Ufficiale Parma, ecco l'annuncio: esonerato Pecchia! Le ultime sul sostituto

Adesso è ufficiale: Fabio Pecchia non è più l'allenatore del Parma. Ad annunciarlo è stato il club ducale con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il percorso del Parma Calcio e di Fabio Pecchia si divide. Dopo 110 partite in gialloblu, è doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24. Oltre due anni in cui l'allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei Gialloblu, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere".

Il possibile sostituto.

Il Parma, per la sostituzione dell'allenatore, sta ragionando in maniera approfondita su Cristian Chivu. Il nome dell’ex tecnico della Primavera dell’Inter non è l’unico che il club sta valutando ma in questo momento è il primo della lista. Tanto che già ci sono stati dei contatti indiretti con i dirigenti del club ducale. L’eventuale accordo sarebbe per un contratto fino al termine di questa stagione con l’obbligo di rinnovo in caso di permanenza in Serie A. Per Cristian Chivu sarebbe la prima esperienza alla guida di una prima squadra.

