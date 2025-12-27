Ufficiale

Parma-Fiorentina alle 12.30, le formazioni: le scelte di Cuesta e Vanoli

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:44Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Tutto pronto al Tardini dove saranno Parma e Fiorentina, alle ore 12:30, a dare il via alla diciassettesima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match: 

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Estevez, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Delprato, Lovik, Begic, Oristanio, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. Allenatore: Carlos Cuesta.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Sohm, Dzeko, Piccoli, Gosens, Kouame. Allenatore: Paolo Vanoli.