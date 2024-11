Ufficiale Parma-Genoa, le formazioni: Bonny centravanti, Gilardino conferma Zanoli

Al Tardini alle 18.30 scenderanno in campo Parma e Genoa per uno dei posticipi dell'11^ giornata di Serie A. Pecchia punta su una formazione con tanta fantasia davanti: Man e Mihaila agiranno sulle fasce dietro a Bonny, mentre Bernabe aiuterà Keita a smistare il gioco in mezzo al campo. Gilardino invece non schiera ancora dal primo minuto Balotelli: ci saranno Ekhator e Pinamonti a comporre il tandem offensivo. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.