Parma, il ds Pederzoli a Dazn: "Siamo spensierati e giovani: è la nostra forza"

vedi letture

Il direttore sportivo emiliano Mauro Pederzoli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Parma: "Siamo spensierati e giovani, abbiamo un'energia meravigliosa e la trasformiamo in forza. Partiamo da un presupposto: puntiamo sui giocatori giovani, abbiamo vinto la serie B con una squadra giovane, e l'abbiamo migliorata con razionalità. Vogliamo essere una squadra giovane e fresca".

Bilancio mercato? "Mercato razionale, secondo le nostre logiche, la nostra filosofia. Solo il campo determina la verità poi. Keita? È un centrocampista giovane ma con alle spalle già diverse gare in serie A belga e in europa. È completo ed equilibrato, ragazzo che entra in un gruppo giovane".