Parma, l'ex Juve Cherubini nuovo AD: alla presentazione nomina Manna in conferenza

Federico Cherubini si è presentato oggi come nuovo amministratore delegato del Parma in conferenza stampa. Queste le parole del dirigente ducale sul progetto stadio, che passerà sotto la sua egida: "Ho avuto un incontro con il sindaco molto piacevole, ci eravamo visti allo stadio e l'ho incontrato in Comune. Mi ha raccontato tante cose della città e dei progetti che l'amministrazione porta avanti con il Parma Calcio. Si è parlato anche della possibilità di portare avanti eventi insieme. Il tema dello stadio è sensibile, c'è stato tanto lavoro in questi anni. Ho raccolto la volontà da parte dell'amministrazione di aver fatto un lavoro che raccoglie gli interessi del Parma Calcio, dei tifosi e della città. E' stato fatto un lavoro molto importante. Tra pochi giorni arriverà il presidente Krause e affronteremo la tematica, una volta conosciuto bene lo stato delle cose saremo pronti e sarò pronto a dare un mio contributo per arrivare a quella che tutti auspicano sia una piacevole conclusione di questo tema".

Cosa cerca nei suoi collaboratori?

"Penso che un club deve riuscire a creare al suo interno il proprio futuro, non per forza pescare esternamente. Io ho sempre cercato persone motivate e ambiziose, a costo di immaginare possano prendere il tuo posto. L'ambizione e il fuoco che ti guida, al di là delle qualità intrinseche nello svolgimento del lavoro fanno la differenza. I miei ultimi tre collaboratori più giovani di me sono Manna, direttore sportivo del Napoli, Ottolini, direttore sportivo del Genoa e Tognozzi che erano fino a ieri al Granada. Sono stati scelti con la prospettiva di farli crescere dentro al club e spero che al Parma possa essere lo stesso. Cerco persone che possano crescere nel rispetto del loro lavoro".