Parma-Lazio, le formazioni: debutto stagionale per Patric, Cuesta rilancia Oristanio
Da un lato il Parma, reduce dalla vittoria importantissima nello scontro diretto di Pisa e ora in una situazione di classifica più tranquilla rispetto a qualche tempo fa. Dall'altro la Lazio, decima in classifica con 19 punti ma con la volontà di rimettersi in corsa per la zona Europa. Al Tardini va in scena la sfida tra le squadre allenate da Carlos Cuesta e Maurizio Sarri. Di seguito le formazioni ufficiali.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio, Benedyczak; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi
Allenatore: Carlos Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia
Allenatore: Maurizio Sarri.
