Ufficiale Parma, tegola Frigan! Il nuovo attaccante si rompe il crociato in allenamento

vedi letture

Brutte notizie per il Parma: il nuovo acquisto Matija Frigan, attaccante croato classe 2002, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento al Mutti Training Center di Collecchio. L’infortunio è arrivato dopo un trauma distorsivo che lo ha costretto a fermarsi immediatamente, con lo staff medico che è intervenuto prontamente. Gli esami strumentali svolti nel pomeriggio hanno confermato la diagnosi più temuta, lasciando amarezza e preoccupazione sia all’interno del club che tra i tifosi gialloblù.

Per Frigan si prospetta ora un lungo periodo di stop, con tempi di recupero stimati tra i sei e i nove mesi, come avviene di norma per questo tipo di lesioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club ducale: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.