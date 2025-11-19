Parma, trovato il sostituto dell'infortunato Suzuki: arriva uno svincolato

vedi letture

Il Parma ha scelto il nuovo portiere che difenderà i pali fino a gennaio: si tratta di Vicente Guaita, 38 anni, estremo difensore di grande esperienza con trascorsi importanti in Liga e Premier League. Cresciuto nel Valencia e passato poi per Getafe, Crystal Palace e Celta Vigo, il portiere spagnolo rappresenta una soluzione d’affidabilità immediata. La decisione arriva dopo l’infortunio di Suzuki, che ha costretto il club a intervenire rapidamente sul mercato.

Secondo le informazioni confermate da ParmaLive.com, Guaita è atteso domani in Italia per visite mediche e firma del contratto che lo renderà ufficialmente un giocatore del Parma. L’arrivo del veterano completa così un reparto che, almeno fino al mercato invernale, parlerà prevalentemente spagnolo. Una scelta di esperienza e sicurezza per affrontare i prossimi mesi con maggiore solidità tra i pali.