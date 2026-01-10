Udinese-Pisa, le formazioni: le scelte di Runjaic e Gilardino
Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Pisa, match valevole per la ventesima giornata di Serie A.
Udinese (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Atta, Palma, Bravo, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Kristensen, Zemura, Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaic
Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. A disposizione: Semper, Nicolas, Hojholt, Touré, Buffon, Esteves, Coppola, Piccinini, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino
Arbitro: Ayroldi.
Assistenti: Rossi M. - Zezza
IV Uomo: Bonacina
VAR: Camplone
AVAR: Fabbri
