Como-Bologna, le formazioni: le scelte di Fabregas e Italiano
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Bologna, match valido per la 20a giornata di Serie A in programma al Sinigaglia. I padroni di casa rispolverano Diego Carlos titolare (scontata la squalifica) in compagnia di Kempf confermato dal 1', Moreno vince il ballottaggio con Valle sul binario mancino mentre Van der Brempt si riprende la maglia da titolare. Da Cunha-Perrone intoccabili, a salire Nico Paz punto fermo da numero diez, Jesus Rodriguez confermato a sinistra mentre a destra Vojvoda scalza Kuhn. In attacco scelte forzate e spazio a Douvikas.
Lato ospiti, mister Italiano riporta Lucumi in difesa insieme ad Heggem - non Vitik - con Zortea e Miranda a chiudere la linea a quattro, Freuler-Pobega in linea mediana a proteggere la retroguardia, Rowe-Cambiaghi larghi e alti con Fabbian trequartista alle spalle di Castro (torna dal primo minuto).
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Rowe, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Casale, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Ferguson, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina, Vitik, I.Sulemana.
Allenatore: Italiano.
