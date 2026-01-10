De Rossi furioso, Allegri minimizza Pavlovic che 'scava' il dischetto: "Il bello del calcio..."

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Il danno al dischetto di Pavlovic? Sono cose nell'arco della stagione e nelle partite che succedono, episodi. È il bello del calcio, episodi che se li guardi a distanza fanno sorridere": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la Fiorentina tornando sul gesto del difensore rossonero che ha rovinato la zolla del penalty poi sparato alto da Stanciu del Genoa. De Rossi ha detto di aspettarsi altro atteggiamento da giocatori del Milan ma Allegri glissa: "De Rossi? Non commento assolutamente. Ha potenzialità per fare bene in carriera che è la cosa che conta". (ANSA).