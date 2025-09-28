Poca Fiorentina, palo per il Pisa: finisce 0-0 il primo tempo del derby

Si chiude a reti inviolate il primo tempo del Derby dell’Arno tra Pisa e Fiorentina, tornato in Serie A dopo 34 anni. All’Arena Garibaldi l’emozione è palpabile e il Pisa parte forte, costringendo i viola ad arretrare nei primi minuti. La Fiorentina rischia subito con Kean, che sfiora il palo, e con Nzola, ex di turno, che centra la traversa a Semper battuto.

Superato lo spavento, la squadra di Italiano prende campo a metà frazione e si affaccia con maggiore continuità in avanti. Ci provano Toure e Nicolussi Caviglia senza successo, mentre Kean impegna ancora Semper prima di farsi ammonire per nervosismo. L’intervallo arriva sullo 0-0, con equilibrio e grande intensità a dominare la scena.