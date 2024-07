Ufficiale Pongracic, niente Rennes (che è su Ostigard): dal Lecce va alla Fiorentina

vedi letture

Marin Pongracic si è accasato alla Fiorentina. Il club viola per aggiudicarselo dal Lecce ha bruciato la concorrenza del Rennes, pareggiando l'offerta dei bretoni (15 milioni di euro più 1 di bonus) e spuntandola grazie alla volontà del giocatore. Pongracic è arrivato ieri a Firenze per svolgere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma col club viola. Per lui ingaggio da oltre 2 milioni di euro l'anno. Dopo le immagini al Viola Park di ieri pomeriggio, adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte dei due club:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongracic dall'U.S. Lecce. Pongracic, nato l'11 settembre 1997, a Landshut (Germania), nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Lecce, le maglie del Salisburgo, del Borussia Dortmund e del Wolfsburg. Il nuovo difensore viola ha, inoltre, collezionato 10 presenze con la Nazionale maggiore croata, con la quale ha disputato, anche, l'ultimo Campionato Europeo", la nota del club viola alla quale fa seguito anche quella del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongračić all’ACF Fiorentina".