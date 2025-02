"Pressione al Napoli?", Inzaghi: "A noi stessi! Thuram? Ci sarà al Maradona"

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 sul Genoa: “Complimenti al Genoa che ha fatto un'ottima gara e al suo allenatore ma non è una sorpresa. L'abbiamo approcciata molto bene, poi non abbiamo messo la stessa intensità ma siamo sempre stati determinati e concentrati vincendo una partita importante nella quale abbiamo tirato fuori grandissime energie. Ho fatto i complimenti alla squadra, sono orgoglioso di loro e contento per i nostri tifosi. Bisogna continuare così, sapendo che siamo a 43 partite giocate alla fine di febbraio. Di solito si fanno in una stagione, quindi dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".

Cosa ha detto alla squadra questa settimana?

"Devo essere sincero, ho una squadra matura e consapevole che vuole vincere le gare. Poi chiaramente ci sono momenti di difficoltà. Inutile negarlo, venivamo da una brutta sconfitta che ci ha fatto male ma siamo riusciti a mettercela alle spalle contro un Genoa che sta facendo un ottimo percorso".

Thuram recuperabile per la Coppa Italia o per il Napoli?

"Abbiamo lavorato con un giorno di riposo e quattro di allenamento vicini, come non c'era mai successo durante l'anno se non nella pausa per per le nazionali. Per quanto riguarda ci Thuram stiamo lavorando, sta migliorando ma non l'ho ancora visto in campo. Ha dato grande disponibilità negli spezzoni, se non sarà martedì sarà per domenica ma c'è fiducia. Vedo i fisioterapisti molto sereni".

Avete messo un po' di pressione al Napoli?

"Dobbiamo metterla su noi stessi, dobbiamo migliorare ma abbiamo una squadra responsabile che dà tutto per la maglia. Avrei detto le stesse cose al di là del risultato".

Scudetto o Champions?

"Il nostro obiettivo è essere protagonisti in tutte le competizioni, se rientrano tutti i ragazzi che sono fuori siamo doppi nei ruoli. Dobbiamo recuperare energie".