Primo punto per Baroni, secondo pari per Pioli: finisce senza reti Torino-Fiorentina

All’Olimpico tra Torino e Fiorentina finisce senza reti: 0-0 il risultato finale che consegna ai granata il primo punto della loro stagione, mentre i viola collezionano il secondo pareggio consecutivo. La gara ha vissuto di fiammate alternate, con i padroni di casa subito pericolosi grazie a Casadei, ma trovando sulla loro strada un attento De Gea. La Fiorentina ha risposto con Kean, impreciso sotto porta, e con Piccoli, fermato da Israel. Nel finale di primo tempo è ancora il Toro a spingere, ma De Gea salva più volte su Ngonge e Simeone, mentre dall’altra parte Israel nega il vantaggio a Mandragora.

Nella ripresa il ritmo resta basso, ma Pioli cerca di scuotere i suoi inserendo forze fresche, tra cui l’esordiente Kouadio. La Fiorentina cresce e sfiora il gol con Gosens, ma il suo tentativo viene deviato in extremis da Kean, vanificando l’occasione. Lo spavento ridesta i granata, che provano ad aumentare la pressione offensiva senza però trovare la via della rete. Negli ultimi minuti non accade più nulla di significativo e il match si chiude con un pareggio a reti inviolate, lasciando entrambe le squadre con più rammarichi che soddisfazioni.